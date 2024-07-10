Тем, кто обновил персональные данные до 18 мая, нужно обновить их снова — ТЦК

Военнообязанные украинцы в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП

Представитель Полтавского Территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин заявил, что все призывники, военнообязанные и резервисты должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. Также это касается и тех, кто обновлял персональную информацию до 18 мая.

Об этом Роман Истомин рассказал в интервью Телеграфу, опубликованном в среду, 10 июля.

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Нужно ли обновлять свои персональные данные, если обновил их до 18 мая

"Уточнить данные в течение 60 дней должны призывники, военнообязанные и резервисты. Независимо от того, забронированы они или имеют отсрочку. Обновить данные должны также женщины, которые уже состоят на военном учете. Причем подчеркну: это должны сделать и те, кто возобновлял свои военно-учетные данные еще до вступления в действие нового закона о мобилизации, то есть до 18 мая", — отметил Истомин.

Представитель ТЦК напомнил, что обновить свои персональные данные можно не только в ТЦК, но и в ЦНАПе или в электронном кабинете призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+".

"Обновление военно-учетных данных — это абсолютно нормальный процесс. Государство должно знать, сколько у него мужчин, которые могут взять оружие в руки, чтобы стать на защиту страны. А также какого возраста, каких военных специальностей, сколько из них имеет право на отсрочку …Потому что одно дело — общее количество, а второе — количество больных, количество тех, кто имеет право на бронь, на отсрочку.

Что будет, если не обновить военно-учетные данные

Напомним, что в Минобороны объяснили, каких изменений ждать военнообязанным гражданам после 16 июля. Как известно, в этот день истекает срок, в течение которого они должны были стать на военный учет или обновить военно-учетные данные.

Также в Минобороны рассказали, что по состоянию на 6 июля свои персональные данные через приложение "Резерв+" обновили 2,3 миллиона украинцев. В то же время с 24 февраля 2022 года поступило более 400 000 обращений по розыску лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу. Известно, в какой области такие случаи регистрируют чаще всего.