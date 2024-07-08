Скільки українців оновили персональні дані через "Резерв+" — відповідь Міноборони

Чоловік заходить у додаток "Резерв+". Фото: НТА

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що станом на суботу, 6 липня, свої персональні дані через додаток "Резерв+" оновили 2,3 мільйона українців. Як відомо, 16 липня закінчується термін, коли треба актуалізувати свої дані в Територіальному центрі комплектування або через "Резерв+".

Про це Дмитро Лазуткін розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" в неділю, 7 липня.

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Скільки військовозобов'язаних оновили свої персональні дані

"Наразі 2 млн 300 тис. українців оновили свої дані в застосунку "Резерв+" в електронному кабінеті. І 1,5 млн з них згенерували собі електронний військово-обліковий документ", — розповів Лазуткін.

Нагадаємо, що українці можуть оновити свої військово-облікові дані не лише в ТЦК, а й у ЦНАПАх. Для цього потрібно мати з собою відповідний набір документів та додати ці дані в реєстр "Оберіг".

Водночас всі без винятків військовозобов'язані мають поновити свої особисті дані в ТЦК до 16 липня. У протилежному випадку на порушників чекає покарання.

Також в Міноборони пояснили, яких змін чекати військовозобов'язаним громадянам після 16 липня.

Додамо, що нардеп відповів, скільки чоловіків призовного віку в Україні станом на початок липня переховуються від мобілізації. Ці військовозобов'язані офіційно не працюють, не навчаються, і не є особами з інвалідністю.