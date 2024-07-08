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Сколько военнообязанных обновили свои данные через "Резерв+" — в Минобороны назвали цифры

8 июля 2024 07:46
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Сколько украинцев обновили персональные данные через "Резерв+" — ответ Минобороны
Мужчина заходит в приложение "Резерв+". Фото: НТА
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что по состоянию на субботу, 6 июля, свои персональные данные через приложение "Резерв+" обновили 2,3 миллиона украинцев. Как известно, 16 июля истекает срок, когда нужно актуализировать свои данные в Территориальном центре комплектования или через "Резерв+".

Об этом Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 7 июля.

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Сколько военнообязанных обновили свои персональные данные

"В настоящее время 2 млн 300 тыс. украинцев обновили свои данные в приложении "Резерв+" в электронном кабинете. И 1,5 млн из них сгенерировали себе электронный военно-учетный документ", — рассказал Лазуткин.

Напомним, что украинцы могут обновить свои военно-учетные данные не только в ТЦК, но и в ЦНАПАх. Для этого необходимо иметь соответствующий набор документов и добавить эти данные в реестр "Оберег".

В то же время все без исключения военнообязанные должны обновить свои личные данные в ТЦК до 16 июля. В противном случае нарушителей ждет наказание.

Также в Минобороны объяснили, каких изменений ожидать военнообязанным гражданам после 16 июля.

Добавим, что нардеп ответил, сколько мужчин призывного возраста в Украине на начало июля скрываются от мобилизации. Эти военнообязанные официально не работают, не учатся и не являются лицами с инвалидностью.

Минобороны приложение личные данные мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные війна резерв

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