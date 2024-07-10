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Чи треба оновлювати дані, якщо це робили до 18 травня — у ТЦК пояснили цікавий нюанс

10 липня 2024 23:27
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Василь Горенко
Редактор
Тим, хто оновив персональні дані до 18 травня, треба оновити їх ще раз — ТЦК
Військовозобов'язані українці в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Речник Полтавського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін заявив, що всі призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні оновити свої військово-облікові дані упродовж 60 днів. Також це стосується й тих, хто оновлював персональну інформацію до 18 травня. 

Про це Роман Істомін розповів в інтерв'ю Телеграфу, опублікованому в середу, 10 липня. 

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Чи треба оновлювати свої персональні дані, якщо оновив їх до 18 травня

"Уточнити дані протягом 60 днів мають призовники, військовозобов'язані і резервісти. Незалежно від того, заброньовані вони чи мають відстрочку. Оновити дані мають також жінки, які вже перебувають на військовому обліку. Причому наголошу: це повинні зробити й ті, хто поновлював свої військово-облікові дані ще до вступу в дію нового закону про мобілізацію, тобто до 18 травня", — зазначив Істомін.

Речник ТЦК нагадав, що оновити свої персональні дані можна не лише в ТЦК, а й у ЦНАПі чи в електронному кабінеті призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+".

"Оновлення військово-облікових даних — це абсолютно нормальний процес. Держава мусить знати, скільки у неї чоловіків, які можуть взяти зброю до рук, щоб стати на захист країни. А також якого віку, яких військових спеціальностей, скільки з них має право на відстрочку… Бо одна справа — загальна кількість, а друга — кількість хворих, кількість тих, хто має право на бронь, на відстрочку. Бо виходить, начебто на папері є ресурс, а по факту його немає", — пояснив майор.

Що буде, якщо не оновити військово-облікові дані

Нагадаємо, що в Міноборони пояснили, яких змін чекати військовозобов'язаним громадянам після 16 липня. Як відомо, в цей день закінчується термін, протягом якого вони мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані.

Також в Міноборони розповіли, що станом на 6 липня свої персональні дані через додаток "Резерв+" оновили 2,3 мільйона українців. Водночас з 24 лютого 2022 року надійшло понад 400 000 звернень щодо розшуку осіб, які ухиляються від призову до військової служби. Відомо, в якій області такі випадки реєструють найчастіше.

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