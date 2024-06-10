Обязательно ли обновлять данные в том ТЦК, где стоишь на учете

Мужчины стоят в очереди, чтобы обновить данные в ТЦК. Фото: Телеграф

Представитель Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин заявил, чтобы стать на учет в другой ТЦК, следует сняться с учета по предыдущему месту жительства. Однако в случае непредвиденных обстоятельств это можно сделать без визита в старый ТЦК.

Об этом Роман Истомин рассказал в интервью Фокусу, обнародованном в пятницу, 7 июня.

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Что нужно, чтобы встать на учет в другом ТЦК

"Гражданин, состоящий на военном учете и желающий изменить свое место жительства, сначала должен сняться с учета по предыдущему месту жительства, затем встать на учет по новому месту. Но если возникают форс-мажорные ситуации, например, человек является внутренне перемещенным лицом или его населенный пункт находится под временной оккупацией, он может прибыть в ТЦК именно по своему новому месту жительства и встать на учет без явки в свой "старый" ТЦК", — объяснил Истомин.

Он подчеркнул, что из документов следует иметь паспорт, идентификационный код, военный билет или временное удостоверение, а также удостоверение о приписке.

"Если мы говорим об обновлении данных, то нужно брать все документы, подтверждающие изменения этих данных. Но если мы говорим об уточнении своих персональных данных, которые нужно обновить в течение 60 дней, то сделать это можно вообще без посещения ТЦК, поскольку законом предусмотрено, что сделать это можно в ЦНАПе или даже с помощью приложения "Резерв+", — добавил Истомин.

Напомним, что юрист объяснила, нужно ли обновлять данные в ТЦК мужчинам, которых исключили из военного учета.

Недавно в Минобороны отметили, что в Украине по состоянию на воскресенье, 9 июня, свои военно-учетные данные обновили уже более 1 млн 600 тысяч граждан.