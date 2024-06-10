Чи обов'язково оновлювати дані в тому ТЦК, де стоїш на обліку

Чоловіки стоять в черзі, щоб оновити дані в ТЦК. Фото: Телеграф

Речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін заявив, щоб стати на облік в інший ТЦК, слід знятися з обліку за попереднім місцем проживання. Однак у випадку непередбачуваних обставин це можна зробити без візиту до старого ТЦК.

Про це Роман Істомін розповів в інтерв'ю Фокусу, оприлюдненому в п'ятницю, 7 червня.

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Що треба, щоб стати на облік в іншому ТЦК

"Громадянин, який перебуває на військовому обліку і хоче змінити своє місце проживання, спочатку повинен знятися з обліку за попереднім місцем проживання, потім встати на облік за новим місцем. Але якщо виникають форс-мажорні ситуації, наприклад, людина є внутрішньо переміщеною особою або її населений пункт перебуває під тимчасовою окупацією, вона може прибути до ТЦК саме за своїм новим місцем проживання і встати на облік без явки в свій "старий" ТЦК", — пояснив Істомін.

Він наголосив, що з документів слід з собою мати паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток або тимчасове посвідчення, а також посвідчення про приписку.

"Якщо ми кажемо про оновлення даних, то потрібно брати всі документи, які підтверджують зміни цих самих даних. Але якщо ми говоримо про уточнення своїх персональних даних, які треба оновити протягом 60 днів, то зробити це можна взагалі без відвідин ТЦК, оскільки законом передбачено, що зробити це можна у ЦНАПі або навіть за допомогою застосунку "Резерв+",— додав Істомін.

Нагадаємо, що юристка пояснила, чи треба оновлювати дані в ТЦК чоловікам, яких виключили з військового обліку.

Нещодавно в Міноборони зазначили, що в Україні станом на неділю, 9 червня, свої військово-облікові дані оновили вже понад 1 млн 600 тисяч громадян.