17-летние юноши должны вернуться в Украину и стать на учет

Молодые украинцы в территориальном центре комплектования. Фото: Sobitie

Молодые украинские юноши 17-летнего возраста должны стать на военный учет. Это касается и тех, кто находится за пределами Украины, потому они должны вернуться на родину.

Об этом в эфире национального телемарафона единственных новостей заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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Дмитрий Лазуткин напомнил, что все находящиеся за рубежом 17-летние украинцы должны вернуться на родину и стать на военный учет.

"Такое требование есть. И оно касается и тех, кто находится за границей", — подчеркнул спикер Минобороны.

Он подчеркнул, что это необходимо сделать, если эти люди планируют сохранять гражданство Украины и дальше.

Дистанционно невозможно

Лазуткин также добавил, что сделать это дистанционно, в частности, через государственное мобильное приложение "Резерв+" невозможно.

"Встать на учет нужно в территориальном центре комплектования и социальной поддержки", — пояснил представитель Министерства обороны.

Напомним, что согласно ст. 14 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", все граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на учет.

Молодые люди, которые по определенным причинам не стали на военный учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток для прибытия в ТЦК и постановки на военный учет.

Добавим, раньше мы писали, должны ли забронированные от мобилизации обновлять свои военно-учетные данные.

Кроме того, мы рассказывали, что делать, если ТЦК безосновательно отказывает в отсрочке.

Также мы информировали, при каком условии нужно обновить данные непосредственно в ТЦК.