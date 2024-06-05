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17-річні українці мають повернутися з-за кордону — у Міноборони пояснили, навіщо

5 червня 2024 13:19
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Артур Кот
Редактор
17-річні юнаки мають повернутися до України і стати на облік
Молоді українці в територіальному центрі комплектування. Фото: Sobitie
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Молоді українські юнаки 17-річного віку мають стати на військовий облік. Це стосується і тих, хто перебуває за межами України, тому вони повинні повернутися на батьківщину.

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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В 17 років — до України, щоб стати на облік

Дмитро Лазуткін нагадав, що усі 17-річні українці, які перебувають за кордоном, мають повернутися на батьківщину і стати на військовий облік.

"Така вимога є. І вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном", — підкреслив речник Міноборони.

Він наголосив, що це необхідно зробити, якщо ці люди планують зберігати громадянство України й надалі.

Дистанційно неможливо

Лазуткін також додав, що зробити це дистанційно, зокрема, через державний мобільний застосунок "Резерв+", неможливо.

"Стати на облік треба в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", — пояснив представник Міністерства оборони.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", усі громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік. 

Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік. 

Додамо, раніше ми писали, чи повинні заброньовані від мобілізації оновлювати свої військово-облікові дані.

Крім того, ми розповідали, що робити, якщо ТЦК безпідставно відмовляє у відстрочці

Також ми інформували, за якої умови потрібно оновити дані безпосередньо в ТЦК.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
Міноборони
військовий облік
молодь

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