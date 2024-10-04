Суд оштрафував жінку та конфіскував телефон за публікації про ТЦК

Приміщення суду. Фото ілюстративне: vl.court.ua

У Чернігівській області жінка в чаті однієї із соцмереж публікувала інформацію про пересування працівників ТЦК. За це їй призначали штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалі справи вказано, що жителька населеного пункту Ніжин Чернігівської області у місцевому чаті розповсюджувала інформацію про переміщення військових, які виконують мобілізаційні заходи.

Зокрема, 6 травня вона опублікувала як мінімум 3 дописи про дислокацію та переміщення представників ТЦК та СП.

"В сторону базару 7 зелених, виписують", "Біля Зірочки", "Можливо й було, але не бачила на власні очі", — писала вона.

Крім того, жінка публікувала фото військових.

Рішення суду

Суд ухвалив рішення, що ці дії заважають роботі Збройних Сил України, та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 8 236 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що становить 140 тисяч гривень). Крім того, у дохід держави було конфісковано речовий доказ — мобільний телефон марки Samsung Galaxy A32.

Нагадаємо, Ковельський міськрайонний суд ухвалив рішення щодо адміністраторки Viber-чату, яка оприлюднила дані про час і місця вручення повісток, що проводилися працівниками ТЦК та СП у Ковелі. Їй призначили рік іспитового терміну, а телефон конфіскували на користь держави.

Також ми писали, що у Хмельницькій області судили військового, який втік з частини. Його визнали винним та призначили покарання.