Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК та СП arrow Жінку оштрафували на 140 тисяч і конфіскували телефон за публікації про ТЦК arrow

Жінку оштрафували на 140 тисяч і конфіскували телефон за публікації про ТЦК

4 жовтня 2024 01:32
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд оштрафував жінку та конфіскував телефон за публікації про ТЦК
Приміщення суду. Фото ілюстративне: vl.court.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Чернігівській області жінка в чаті однієї із соцмереж публікувала інформацію про пересування працівників ТЦК. За це їй призначали штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

 

У матеріалі справи вказано, що жителька населеного пункту Ніжин Чернігівської області у місцевому чаті розповсюджувала інформацію про переміщення військових, які виконують мобілізаційні заходи.

Зокрема, 6 травня вона опублікувала як мінімум 3 дописи про дислокацію та переміщення представників ТЦК та СП.

"В сторону базару 7 зелених, виписують", "Біля Зірочки", "Можливо й було, але не бачила на власні очі", — писала вона.

Крім того, жінка публікувала фото військових.

Рішення суду

 

Суд ухвалив рішення, що ці дії заважають роботі Збройних Сил України, та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 8 236 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що становить 140 тисяч гривень). Крім того, у дохід держави було конфісковано речовий доказ — мобільний телефон марки Samsung Galaxy A32.

Нагадаємо, Ковельський міськрайонний суд ухвалив рішення щодо адміністраторки Viber-чату, яка оприлюднила дані про час і місця вручення повісток, що проводилися працівниками ТЦК та СП у Ковелі. Їй призначили рік іспитового терміну, а телефон конфіскували на користь держави.

Також ми писали, що у Хмельницькій області судили військового, який втік з частини. Його визнали винним та призначили покарання.

суд правосуддя штраф Чернігівська область ТЦК та СП судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Підприємства можуть бронювати своїх співробітників — як це зробити

07:22 Черги на кордоні України — в ДПСУ попереджають про затори на КПП

07:03 Лікарі відповіли, що означає гикавка та як її позбутися

07:01 Клієнт ПриватБанку оскаржив блокування рахунків через крипту — рішення суду

06:50 Нацбанк знизив вартість долара, євро та злотого — який курс валют сьогодні

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

06:30 Бронювання ФОП від мобілізації — коли такий процес є можливим

06:24 Як в Україні отримати субсидію на опалення — нові правила з жовтня

06:21 Як правильно реагувати на повістку, що надійшла поштою — покрокова інструкція

07:30 Підприємства можуть бронювати своїх співробітників — як це зробити

07:22 Черги на кордоні України — в ДПСУ попереджають про затори на КПП

07:03 Лікарі відповіли, що означає гикавка та як її позбутися

07:01 Клієнт ПриватБанку оскаржив блокування рахунків через крипту — рішення суду

06:50 Нацбанк знизив вартість долара, євро та злотого — який курс валют сьогодні

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

06:30 Бронювання ФОП від мобілізації — коли такий процес є можливим

06:24 Як в Україні отримати субсидію на опалення — нові правила з жовтня

06:21 Як правильно реагувати на повістку, що надійшла поштою — покрокова інструкція

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

Text

21:30 Візит нового генсека НАТО до Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал з Зеленським у Польщі та відхід ЗСУ з Вугледару — ефір Вечір.LIVE

Text

15:17 Підготовка до холодів — що допоможе Києву пройти зиму цього року

Text

13:29 Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

Text

13:00 Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня