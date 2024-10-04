Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК та СП arrow Женщину оштрафовали на 140 тысяч и конфисковали телефон за публикации о ТЦК arrow

Женщину оштрафовали на 140 тысяч и конфисковали телефон за публикации о ТЦК

4 октября 2024 01:32
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Суд оштрафовал женщину и конфисковал телефон за публикации о ТЦК
Помещение суда. Фото иллюстративное: vl.court.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Черниговской области женщина в чате одной из соцсетей публиковала информацию о передвижении работников ТЦК. За это ей назначали штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В материале дела указано, что жительница населенного пункта Нежин Черниговской области, в местном чате распространяла информацию о перемещениях военных, которые проводили мобилизационные мероприятия.

В частности, 6 мая она опубликовала как минимум 3 сообщения о дислокации и перемещении представителей ТЦК и СП.

"В сторону базара 7 зеленых, выписывают", "У Звездочки", "Возможно и было, но не видела своими глазами", — писала она.

Кроме того, женщина публиковала фото военных.

Решение суда

Суд принял решение, что эти действия мешают работе Вооруженных Сил Украины, и назначил наказание в виде штрафа в размере 8 236 необлагаемых минимумов доходов граждан (что составляет 140 тысяч гривен). Кроме того, в доход государства было конфисковано вещественное доказательство — мобильный телефон марки Samsung Galaxy A32.

Напомним, Ковельский горрайонный суд принял решение по администратору Viber-чата, которая обнародовала данные о времени и местах вручения повесток, которые проводились работниками ТЦК и СП в Ковеле. Ей назначили год испытательного срока, а телефон конфисковали в пользу государства.

Также мы писали, что в Хмельницкой области судили сбежавшего из части военного. Его признали виновным и назначили наказание.

суд правосудие штраф Черниговская область ТЦК и СП судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:32 Стало известно, как оформить отсрочку от мобилизации в октябре

Новость с фото

02:30 Как женщинам присоединиться к ВСУ — новый чат-бот с пошаговой инструкцией

01:32 Женщину оштрафовали на 140 тысяч и конфисковали телефон за публикации о ТЦК

Срочная новость

00:38 В Одессе слышны звуки взрывов

00:30 Штрафы от ТЦК — при каком условии они удвоятся

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

00:26 Оператор Reuters вышел из комы после удара россиян по гостинице в Краматорске

00:23 Мэр Киева рассказал о первых последствиях атаки РФ на столицу

00:02 В Украине появился чат-бот для женщин, желающих присоединиться к ВСУ

3 октября 2024

23:53 Еврокомиссия подает в суд на Венгрию — какая причина

23:53 На Харьковщине судили женщину, которая работала на оккупантов из-за тяжелых семейных обстоятельств

02:32 Стало известно, как оформить отсрочку от мобилизации в октябре

Новость с фото

02:30 Как женщинам присоединиться к ВСУ — новый чат-бот с пошаговой инструкцией

01:32 Женщину оштрафовали на 140 тысяч и конфисковали телефон за публикации о ТЦК

Срочная новость

00:38 В Одессе слышны звуки взрывов

00:30 Штрафы от ТЦК — при каком условии они удвоятся

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

00:26 Оператор Reuters вышел из комы после удара россиян по гостинице в Краматорске

00:23 Мэр Киева рассказал о первых последствиях атаки РФ на столицу

00:02 В Украине появился чат-бот для женщин, желающих присоединиться к ВСУ

3 октября 2024

23:53 Еврокомиссия подает в суд на Венгрию — какая причина

23:53 На Харьковщине судили женщину, которая работала на оккупантов из-за тяжелых семейных обстоятельств

Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября