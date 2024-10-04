Суд оштрафовал женщину и конфисковал телефон за публикации о ТЦК

Помещение суда. Фото иллюстративное: vl.court.ua

В Черниговской области женщина в чате одной из соцсетей публиковала информацию о передвижении работников ТЦК. За это ей назначали штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материале дела указано, что жительница населенного пункта Нежин Черниговской области, в местном чате распространяла информацию о перемещениях военных, которые проводили мобилизационные мероприятия.

В частности, 6 мая она опубликовала как минимум 3 сообщения о дислокации и перемещении представителей ТЦК и СП.

"В сторону базара 7 зеленых, выписывают", "У Звездочки", "Возможно и было, но не видела своими глазами", — писала она.

Кроме того, женщина публиковала фото военных.

Решение суда

Суд принял решение, что эти действия мешают работе Вооруженных Сил Украины, и назначил наказание в виде штрафа в размере 8 236 необлагаемых минимумов доходов граждан (что составляет 140 тысяч гривен). Кроме того, в доход государства было конфисковано вещественное доказательство — мобильный телефон марки Samsung Galaxy A32.

Напомним, Ковельский горрайонный суд принял решение по администратору Viber-чата, которая обнародовала данные о времени и местах вручения повесток, которые проводились работниками ТЦК и СП в Ковеле. Ей назначили год испытательного срока, а телефон конфисковали в пользу государства.

Также мы писали, что в Хмельницкой области судили сбежавшего из части военного. Его признали виновным и назначили наказание.