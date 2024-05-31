Законність "бусифікації" — що говорять у ТЦК

Один із випадків транспортування військовозобов’язаного відразу на ВЛК. Фото: скріншот з відео

В Україні відбувається не тільки процес оновлення даних, а і мобілізація. Під час цього процесу деяким військовозобов’язаним громадянам пропонується відразу відправитися на проходження військово-лікарської комісії.

Про це розповів речник Сумського обласного територіального центру комплектування Олександр Бондаренко.

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Мобілізація триває

Олександр Бондаренко нагадав, що зараз відбувається не тільки процес з оновлення даних військовозобов’язаних.

Так само тривають і заходи з оповіщення населення та мобілізації.

Причина негайної відправки на ВЛК

За словами Бондаренка, частиною процесу оновлення даних може бути й проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Це відбувається у таких випадках, коли, зокрема, людина давно не проходила комісії, тож ці її дані є застарілими", — наголосив представник територіального центру комплектування.

Крім того, додав Олександр Бондаренко, усі військовозобов’язані мають носити з собою військово-облікові документи.

"Взагалі, коли під час перевірки виявиться, що військовозобов’язаний не має при собі необхідних документів — то це уже адмінправопорушення, за яке має бути винесений штраф", — підкреслив речник Сумського ТЦК.

Нагадаємо, у Каневі Черкаської області начальника ТЦК запросили на знайомство на сесію міської ради. Натомість він вручив повістки депутатам.

А у Молодіжному театрі Чернігова скасували вистави у зв'язку із мобілізацією акторів. Повістки чоловікам принесли на робоче місце, а через два дні їх забрали на фронт.

Додамо, що в Одесі під час чергового рейду військових цивільного намагались вивести силою з тролейбуса після того, як він надав усі документи перевіряючим.