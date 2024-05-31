Законність "бусифікації" — що говорять у ТЦК
В Україні відбувається не тільки процес оновлення даних, а і мобілізація. Під час цього процесу деяким військовозобов’язаним громадянам пропонується відразу відправитися на проходження військово-лікарської комісії.
Про це розповів речник Сумського обласного територіального центру комплектування Олександр Бондаренко.
Мобілізація триває
Олександр Бондаренко нагадав, що зараз відбувається не тільки процес з оновлення даних військовозобов’язаних.
Так само тривають і заходи з оповіщення населення та мобілізації.
Причина негайної відправки на ВЛК
За словами Бондаренка, частиною процесу оновлення даних може бути й проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
"Це відбувається у таких випадках, коли, зокрема, людина давно не проходила комісії, тож ці її дані є застарілими", — наголосив представник територіального центру комплектування.
Крім того, додав Олександр Бондаренко, усі військовозобов’язані мають носити з собою військово-облікові документи.
"Взагалі, коли під час перевірки виявиться, що військовозобов’язаний не має при собі необхідних документів — то це уже адмінправопорушення, за яке має бути винесений штраф", — підкреслив речник Сумського ТЦК.
Нагадаємо, у Каневі Черкаської області начальника ТЦК запросили на знайомство на сесію міської ради. Натомість він вручив повістки депутатам.
А у Молодіжному театрі Чернігова скасували вистави у зв'язку із мобілізацією акторів. Повістки чоловікам принесли на робоче місце, а через два дні їх забрали на фронт.
Додамо, що в Одесі під час чергового рейду військових цивільного намагались вивести силою з тролейбуса після того, як він надав усі документи перевіряючим.
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