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Законность "бусификации" — что говорят в ТЦК

31 мая 2024 15:03
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Законность "бусификации" — что говорят в ТЦК
Один из случаев транспортировки военнообязанной сразу на ВЛК. Фото: скриншот с видео
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

В Украине происходит не только процесс обновления данных, но и мобилизация. В ходе этого процесса некоторым военнообязанным гражданам предлагается сразу отправиться на прохождение военно-врачебной комиссии.

Об этом рассказал спикер Сумского областного территориального центра комплектования Александр Бондаренко.

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Мобилизация продолжается

Александр Бондаренко напомнил, что сейчас происходит не только процесс по обновлению данных военнообязанных.

Также продолжаются и меры по оповещению населения и мобилизации.

Причина моментальной отправки на ВВК

По словам Бондаренко, частью процесса обновления данных может быть и прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Это происходит в таких случаях, когда, в частности, человек давно не проходил комиссию, поэтому эти его данные устарели", — подчеркнул представитель территориального центра комплектования.

Кроме того, добавил Александр Бондаренко, все военнообязанные должны носить с собой военно-учетные документы.

"Вообще, когда во время проверки окажется, что военнообязанный не имеет при себе необходимых документов — это уже админправонарушение, за которое должен быть вынесен штраф", — подчеркнул спикер Сумского ТЦК.

Напомним, в Каневе Черкасской области начальник ТЦК был приглашен на знакомство на сессию городского совета. Вместо этого он вручил повестки депутатам.

А в Молодежном театре Чернигова отменили представления в связи с мобилизацией актеров. Повести мужчинам принесли на рабочее место, а через два дня их забрали на фронт.

Добавим, что в Одессе во время очередного военного рейда гражданского пытались вывести силой из троллейбуса после того, как он предоставил все документы проверяющим.

ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
ВВК
война в Украине

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