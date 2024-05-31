Законность "бусификации" — что говорят в ТЦК
В Украине происходит не только процесс обновления данных, но и мобилизация. В ходе этого процесса некоторым военнообязанным гражданам предлагается сразу отправиться на прохождение военно-врачебной комиссии.
Об этом рассказал спикер Сумского областного территориального центра комплектования Александр Бондаренко.
Мобилизация продолжается
Александр Бондаренко напомнил, что сейчас происходит не только процесс по обновлению данных военнообязанных.
Также продолжаются и меры по оповещению населения и мобилизации.
Причина моментальной отправки на ВВК
По словам Бондаренко, частью процесса обновления данных может быть и прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).
"Это происходит в таких случаях, когда, в частности, человек давно не проходил комиссию, поэтому эти его данные устарели", — подчеркнул представитель территориального центра комплектования.
Кроме того, добавил Александр Бондаренко, все военнообязанные должны носить с собой военно-учетные документы.
"Вообще, когда во время проверки окажется, что военнообязанный не имеет при себе необходимых документов — это уже админправонарушение, за которое должен быть вынесен штраф", — подчеркнул спикер Сумского ТЦК.
Напомним, в Каневе Черкасской области начальник ТЦК был приглашен на знакомство на сессию городского совета. Вместо этого он вручил повестки депутатам.
А в Молодежном театре Чернигова отменили представления в связи с мобилизацией актеров. Повести мужчинам принесли на рабочее место, а через два дня их забрали на фронт.
Добавим, что в Одессе во время очередного военного рейда гражданского пытались вывести силой из троллейбуса после того, как он предоставил все документы проверяющим.
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