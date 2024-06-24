Вручення повісток заброньованим працівникам — як оскаржити рішення

Працівники ТЦК вручають повістки. Ілюстративне фото: Закарпатський ОТЦК та СП

Заброньованим від мобілізації працівникам радять носити із собою витяг від Мінекономіки, щоб пред’являти його працівникам ТЦК. Це ключова необхідність, адже військкоми можуть виписати повістку, навіть якщо він дійсно має бронь, але випадково забув документи, які це підтверджують.

Про це розповіли спеціалісти адвокатського бюро "Дубок і партнери", пише "Телеграф".

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За словами правозахисників, якщо людина має підтверджене бронювання, але отримала повістку, юристи радять з’явитися до військкомату для її ануляції.

"Якщо громадянина зупинили, документів при собі він не має, і йому видали повістку, але він має "бронь" — то варто явитися у військкомат з витягом із Наказу Міністерства економіки України про бронювання, для уточнення даних", — скажуть адвокати.

Щоб уникнути отримання повістки, як вони додають, особам, які мають "бронь", рекомендують носити із собою витяг від Мінекономіки та пред’являти його військкомам.

"Мобілізувати таких громадян не зможуть, оскільки, роботодавець бронюванням забезпечує тимчасове звільнення таких працівників від мобілізації. Відповідно, таку повістку буде анульовано", — уточнюють адвокати, та наполегливо рекомендують не забувати такі критично важливі документи вдома, якщо бронь законно підтверджена.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів України пояснили, як підприємець може отримати відстрочку від мобілізації.

Водночас до парламенту внесли законопроєкт №11332, в якому встановили розмір податку для підприємців за бронь працівників від мобілізації, який збігається з мінімальною виплатою бійцю ЗСУ.