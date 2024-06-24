Вручение повесток забронированным работникам — как обжаловать решение

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Забронированный работник забыл документы на дому — юрист объяснил вероятность повестки от ТЦК

24 июня 2024 11:00
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
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621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Забронированным от мобилизации работникам советуют носить с собой выдержку от Минэкономики, чтобы предъявлять его работникам ТЦК. Это ключевая необходимость, ведь военкомы могут выписать повестку, даже если он действительно имеет бронь, но случайно забыл подтверждающие это документы.

Об этом рассказали специалисты адвокатского бюро "Дубок и партнеры", пишет "Телеграф".

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Дадут ли повестку, несмотря на бронь от мобилизации

По словам правозащитников, если человек имеет подтвержденное бронирование, но получил повестку, юристы советуют явиться в военкомат для его аннуляции.

"Если гражданина остановили, документов при себе у него нет, и ему выдали повестку, но у него "бронь" — то стоит явиться в военкомат с выдержкой из Приказа Министерства экономики Украины о бронировании, для уточнения данных", — скажут адвокаты.

Чтобы избежать получения повестки, как они добавляют, лицам, имеющим "бронь", рекомендуют носить с собой выдержку от Минэкономики и предъявлять его военным.

"Мобилизовать таких граждан не смогут, поскольку работодатель бронированием обеспечивает временное увольнение таких работников от мобилизации. Соответственно, такая повестка будет аннулирована", — уточняют адвокаты, и настоятельно рекомендуют не забывать такие критически важные документы на дому, если бронь законно подтверждена.

Напомним, ранее в Кабинете министров Украины объяснили, как предприниматель может получить отсрочку от мобилизации.

В то же время в парламент внесли законопроект №11332, в котором установили размер налога для предпринимателей за бронь работников от мобилизации, совпадающий с минимальной выплатой бойцу ВСУ.

Украина
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
юристы
Бронь от мобилизации

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