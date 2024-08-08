Виїзд за кордон — чи потрібне приписне з ТЦК неповнолітнім особам

Перевірка документів на одному із пунктів пропуску. Фото: mvs.gov.ua

Під час воєнного стану в Україні чоловіки від 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон. Що стосується 17-річних осіб, їм потрібен закордонний паспорт і приписне посвідчення, а діти до 16 років можуть перетинати кордон тільки в супроводі дорослих.

Про це повідомило видання Новини PRO.

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Виїзд за кордон неповнолітніх

У Держприкордонслужбі наголосили на тому, що під час воєнного стану в Україні громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон (окрім визначених винятків).

Проте 17-річних осіб ці обмеження не стосуються — вони можуть перетинати кордон зі стандартними документами, навіть, якщо завтра їм виповнюється 18.

Зазначається, що громадян, які не стали на військовий облік, можуть обмежити в правах на виїзд. Оскільки облік починається з 16 років, 17-річний хлопець, який не має приписного, може отримати відмову від прикордонників.

Тому серед документів, необхідних для виїзду за кордон, 17-річний підліток повинен мати закордонний паспорт та приписне посвідчення. Ніяких додаткових дозволів чи довідок від ТЦК та СП на кордоні не потрібно показувати.

Виїзд за кордон осіб до 16 років

Що стосується осіб до 16 років, вони можуть виїжджати за межі України лише в супроводі одного із близьких родичів або іншої особи, уповноваженої письмовою заявою одного з батьків, завіреною органом опіки та піклування.

"Відмітимо, що відповідно до ст. 313 Цивільного кодексу України, фізична особа, яка досягла 16-ти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України", — зазначили у ДПСУ.