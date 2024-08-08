Выезд за границу – нужно ли приписное с ТЦК несовершеннолетним лицам

Проверка документов в одном из пунктов пропуска. Фото: mvs.gov.ua

Во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу. Что касается 17-летних, им нужен загранпаспорт и приписное удостоверение, а дети до 16 лет могут пересекать границу только в сопровождении взрослых.

Об этом сообщило издание Новости PRO.

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Выезд за границу несовершеннолетних

В Госпогранслужбе отметили, что во время военного положения в Украине гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу (кроме определенных исключений).

Однако 17-летних лиц эти ограничения не касаются — они могут пересекать границу со стандартными документами, даже если завтра им исполняется 18.

Отмечается, что граждан, которые не стали на воинский учет, могут ограничить в правах на выезд. Поскольку учет начинается с 16 лет, 17-летний парень, который не имеет приписного, может получить отказ от пограничников.

Поэтому среди документов, необходимых для выезда за границу, у 17-летнего подростка должен быть загранпаспорт и приписное удостоверение. Никаких дополнительных разрешений или справок от ТЦК и СП на границе не нужно показывать.

Выезд за границу до 16 лет

Что касается лиц до 16 лет, они могут выезжать за пределы Украины только в сопровождении одного из близких родственников или другого лица, уполномоченного письменным заявлением одного из родителей, заверенным органом опеки и попечительства.

"Отметим, что согласно ст. 313 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо, достигшее 16-ти лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины", — отметили в ГПСУ.