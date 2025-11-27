Відео
Вилучення телефонів — юрист про право ТЦК та навчальних центрів

27 листопада 2025 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чи мають право ТЦК та навчальні центри конфіскувати гаджети — юрист дав пояснення
Військовозобов'язані у ТЦК. Ілюстративне фото: Житомирський ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українське законодавство не надає повноважень співробітникам ТЦК або військових навчальних центрів вилучати мобільні телефони у військовослужбовців чи призовників. Право власності є недоторканним, і його обмеження можливе лише у випадках, встановлених законом.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів юрист Євген Буліменко.

Право власності: ТЦК не мають повноважень для вилучення

Юрист Євген Буліменко нагадав про недоторканність права власності, закріплену в статті 41 Конституції України та статті 319 Цивільного кодексу. Згідно з цими нормами, держава не втручається у здійснення власником права власності, а обмеження можливе лише у виняткових випадках, встановлених законом.

Буліменко підкреслив, що чинне законодавство не надає таких повноважень.

"Законодавство України не надає військовослужбовцям навчальних центрів ЗСУ, а також ТЦК повноважень вилучати мобільні телефони військовослужбовців", — наголошує юрист.

Обмеження використання: що може зробити командування

Водночас командири військових частин та навчальних центрів мають право регламентувати порядок використання мобільних телефонів. Юрист пояснив, що йдеться не про вилучення самого пристрою, а про встановлення обмежень часу або місць, де дозволено користуватися гаджетами.

"Командування має право обмежити час та місця використання мобільних телефонів. Це не буде порушенням законодавства", — пояснив Буліменко.

Раніше ми повідомляли, що без оголошення розшуку та фіксації порушень військового обліку правоохоронці не мають права ані затримувати людину, ані доставляти її до ТЦК. Про це наголосив юрист.

Нагадаємо, адвокатка дала пораду, як шукати людину, яку забрали працівники ТЦК і з нею зник зв'язок. 

гаджети ТЦК та СП військовозобов'язані навчальні центри права
