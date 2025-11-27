Чи мають право ТЦК та навчальні центри конфіскувати гаджети — юрист дав пояснення

Військовозобов'язані у ТЦК. Ілюстративне фото: Житомирський ТЦК

Українське законодавство не надає повноважень співробітникам ТЦК або військових навчальних центрів вилучати мобільні телефони у військовослужбовців чи призовників. Право власності є недоторканним, і його обмеження можливе лише у випадках, встановлених законом.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів юрист Євген Буліменко.

Право власності: ТЦК не мають повноважень для вилучення

Юрист Євген Буліменко нагадав про недоторканність права власності, закріплену в статті 41 Конституції України та статті 319 Цивільного кодексу. Згідно з цими нормами, держава не втручається у здійснення власником права власності, а обмеження можливе лише у виняткових випадках, встановлених законом.

Буліменко підкреслив, що чинне законодавство не надає таких повноважень.

"Законодавство України не надає військовослужбовцям навчальних центрів ЗСУ, а також ТЦК повноважень вилучати мобільні телефони військовослужбовців", — наголошує юрист.

Обмеження використання: що може зробити командування

Водночас командири військових частин та навчальних центрів мають право регламентувати порядок використання мобільних телефонів. Юрист пояснив, що йдеться не про вилучення самого пристрою, а про встановлення обмежень часу або місць, де дозволено користуватися гаджетами.

"Командування має право обмежити час та місця використання мобільних телефонів. Це не буде порушенням законодавства", — пояснив Буліменко.

