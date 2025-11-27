Имеют ли право ТЦК и учебные центры конфисковать гаджеты — юрист дал объяснение

Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: Житомирский ТЦК

Украинское законодательство не предоставляет полномочий сотрудникам ТЦК или военных учебных центров изымать мобильные телефоны у военнослужащих или призывников. Право собственности является неприкосновенным, и его ограничение возможно лишь в случаях, установленных законом.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Евгений Булименко.

Реклама

Читайте также:

Право собственности: ТЦК не имеют полномочий для изъятия

Юрист Евгений Булименко напомнил о неприкосновенности права собственности, закрепленной в статье 41 Конституции Украины и статье 319 Гражданского кодекса. Согласно этим нормам, государство не вмешивается в осуществление собственником права собственности, а ограничение возможно лишь в исключительных случаях, установленных законом.

Булименко подчеркнул, что действующее законодательство не предоставляет таких полномочий.

"Законодательство Украины не предоставляет военнослужащим учебных центров ВСУ, а также ТЦК полномочий изымать мобильные телефоны военнослужащих", — отмечает юрист.

Ограничение использования: что может сделать командование

В то же время командиры воинских частей и учебных центров имеют право регламентировать порядок использования мобильных телефонов. Юрист пояснил, что речь идет не об изъятии самого устройства, а об установлении ограничений времени или мест, где разрешено пользоваться гаджетами.

"Командование имеет право ограничить время и места использования мобильных телефонов. Это не будет нарушением законодательства", — пояснил Булименко.

Ранее мы сообщали, что без объявления розыска и фиксации нарушений воинского учета правоохранители не имеют права оснований ни задерживать человека, ни доставлять его в ТЦК. Об этом заявил юрист.

Напомним, адвокат дала совет, как искать человека, которого забрали работники ТЦК и с ним исчезла связь.