Имеют ли право ТЦК и учебные центры конфисковать гаджеты — юрист дал объяснение

Изъятие телефонов — юрист о праве ТЦК и учебных центров
Украинское законодательство не предоставляет полномочий сотрудникам ТЦК или военных учебных центров изымать мобильные телефоны у военнослужащих или призывников. Право собственности является неприкосновенным, и его ограничение возможно лишь в случаях, установленных законом.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Евгений Булименко.
Право собственности: ТЦК не имеют полномочий для изъятия
Юрист Евгений Булименко напомнил о неприкосновенности права собственности, закрепленной в статье 41 Конституции Украины и статье 319 Гражданского кодекса. Согласно этим нормам, государство не вмешивается в осуществление собственником права собственности, а ограничение возможно лишь в исключительных случаях, установленных законом.
Булименко подчеркнул, что действующее законодательство не предоставляет таких полномочий.
"Законодательство Украины не предоставляет военнослужащим учебных центров ВСУ, а также ТЦК полномочий изымать мобильные телефоны военнослужащих", — отмечает юрист.
Ограничение использования: что может сделать командование
В то же время командиры воинских частей и учебных центров имеют право регламентировать порядок использования мобильных телефонов. Юрист пояснил, что речь идет не об изъятии самого устройства, а об установлении ограничений времени или мест, где разрешено пользоваться гаджетами.
"Командование имеет право ограничить время и места использования мобильных телефонов. Это не будет нарушением законодательства", — пояснил Булименко.
Ранее мы сообщали, что без объявления розыска и фиксации нарушений воинского учета правоохранители не имеют права оснований ни задерживать человека, ни доставлять его в ТЦК. Об этом заявил юрист.
Напомним, адвокат дала совет, как искать человека, которого забрали работники ТЦК и с ним исчезла связь.
Читайте Новини.LIVE!