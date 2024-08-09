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Військовий пояснив, чого не мають права робити працівники ТЦК

9 серпня 2024 19:34
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Мобілізація в Україні — що не мають права робити представники ТЦК
Перевірка документів військовозобов'язаного. Фото: УНІАН
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Працівники територіальних центрів комплектування не можуть проводити силове затримання військовозобов'язаних чоловіків на вулицях. Проте це можливо у випадку, коли військовозобов'язаний перебуває в розшуку та в присутності поліцейських.

Про це розповів військовий Полтавського ТЦК СП Олександр Мацько в інтерв'ю "Суспільне.Полтава".

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За словами військового, затримання може проводити тільки поліцейський за вказівкою військкомів, і якщо людина перебуває у розшуку. 

"Людина може тебе послати, розвернутись і піти. Ми нічого не можемо зробити. Затримувати може тільки працівник поліції, я маю право тільки сповістити", — каже Мацько.

Він також додав, що працівники ТЦК можуть затримати військовозобов'язаного, якщо він перебуває в розшуку за порушення військового обліку. Але при цьому мають бути присутні правоохоронці. 

Постановою Кабінету Міністрів №560 передбачено, що керівники районних чи міських ТЦК звертаються до поліції з клопотанням про адміністративне затримання та доставляння осіб до територіального центру, а також вживають заходів разом з представниками поліції стосовно осіб, які відмовляються від отримання повісток.

Співробітники ТЦК можуть затримати призовника, якщо він перебуває в розшуку за порушення військового обліку. Але при цьому, все одно, повинні бути присутні правоохоронці.

Якщо відбулося силове затримання, то потрібно фіксувати такі злочинні дії — шляхом відеофіксації. Надалі необхідно звернутися із заявою до правоохоронних органів.

Додамо, що в законі немає визначеного місця вручення повістки, тому в принципі її можна оформити будь-де. Наприклад, за місцем проживання призовника, навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, у громадських місцях.

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