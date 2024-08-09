Мобилизация в Украине — что не имеют права делать представители ТЦК

Проверка военнообязанных документов. Фото: УНИАН

Сотрудники территориальных центров комплектования не могут проводить силовое задержание военнообязанных мужчин на улицах. Однако это возможно в случае, когда военнообязанный находится в розыске и в присутствии полицейских.

Об этом рассказал военный Полтавского ТЦК СП Александр Мацько в интервью "Суспільне.Полтава".

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По словам военного, задержание может производить только полицейский по указанию военных, и если человек находится в розыске.

"Человек может тебя послать, развернуться и уйти. Мы ничего не можем сделать. Задерживать может только работник полиции, я имею право только известить", — говорит Мацько.

Он также добавил, что работники ТЦК могут задержать военнообязанного, если он находится в розыске за нарушение военного учета. Но при этом должны присутствовать правоохранители.

Постановлением Кабинета Министров №560 предусмотрено, что руководители районных или городских ТЦК обращаются в полицию с ходатайством об административном задержании и доставке лиц в территориальный центр, а также принимают меры вместе с представителями полиции в отношении лиц, отказывающихся от получения повесток.

Сотрудники ТЦК могут задержать призывника, если он находится в розыске за нарушение военного учета. Но при этом все равно должны присутствовать правоохранители.

Если произошло силовое задержание, нужно фиксировать такие преступные действия — путем видеофиксации. В дальнейшем необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Добавим, что в законе нет определенного места вручения повестки, поэтому в принципе ее можно оформить где угодно. Например, по месту жительства призывника, учебы, работы, на улицах, остановках, блокпостах, в общественных местах.