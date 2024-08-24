Мобілізація в Україні — як вчителям отримати відстрочку

Вчитель на уроці. Ілюстративне фото: freepik

Певна категорія вчителів в Україні мають право на отримання відстрочки від мобілізації. Однак для цього треба правильно зібрати та подати документи до ТЦК СП.

Про це розповів адвокат Дмитро Франчук у коментарі для РБК-Україна у п'ятницю, 23 серпня.

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Як зауважив правовик, всі викладачі, вчителі та науково-педагогічні працівники, які працюють на ставку не менше 0,75, мають право на відстрочку від мобілізації. Це переважно:

працівники вищих та фахових передвищих навчальних закладів;

працівники наукових установ;

працівники загальноосвітніх шкіл.

Але тільки за умови, що вони зайняті за основним місцем роботи. Водночас викладачі університетів, які не мають наукового ступеня, права на відстрочку не мають.

Як вчителям отримати відстрочку від мобілізації

Оформлення відстрочки від мобілізації для шкільного вчителя складається з кількох послідовних кроків:

звернутися до адміністрації навчального закладу по довідку від директора школи, яка підтверджує роботу в цьому закладі на постійній основі та на повну ставку (або не менше 0,75 ставки);

отримати характеристику педагогічної діяльності. Попросіть адміністрацію скласти характеристику, в якій буде зазначена ваша кваліфікація, стаж роботи та внесок у навчальний процес

Після отримання документів із вашого місця роботи, потрібно звернутися до ТЦК із таким переліком документів:

Паспорт громадянина України;

Ідентифікаційний код;

Військовий квиток;

Довідка з місця роботи, де зазначено, що ви працюєте вчителем на повну ставку (або не менше 0,75 ставки);

Характеристика педагогічної діяльності;

Диплом про освіту;

Заява на ім'я керівника ТЦК СП із проханням надати відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією.

Також у ТЦК можуть призначити проходження медкомісії для підтвердження стану здоров’я

Заяву та надані документи розглядають у ТЦК та СП протягом семи днів з моменту їх подання. Якщо комісія запитує додаткову інформацію у держорганів, розгляд можуть продовжити, і тоді рішення буде прийнято не пізніше наступного дня після отримання необхідної відповіді.

Після розгляду документів та, за необхідності, медкомісії, ТЦК СП приймає рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. У разі схвалення вчитель зможе отримати відповідний документ, який підтверджує це право. Після цього необхідно кожного року або на вимогу ТЦК необхідно підтверджувати право на відстрочку, надаючи актуальні документи.

Франчук рекомендує зберігати копії усіх документів, аби завчасно уникнути проблем у майбутньому. Також важливо слідкувати за термінами подачі документів та не пропускати їх.