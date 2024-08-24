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Отсрочка от мобилизации для учителя — какие документы требуют в ТЦК

24 августа 2024 11:51
Василий Горенко - Редактор
Мобилизация в Украине — как учителям получить отсрочку
Учитель на уроке. Иллюстративное фото: freepik
Василий Горенко - Редактор

Определенная категория учителей в Украине имеют право на получение отсрочки от мобилизации. Однако для этого нужно правильно собрать и подать документы в ТЦК СП.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Франчук в комментарии для РБК-Украина в пятницу, 23 августа.

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Как отметил правовик, все преподаватели, учителя и научно-педагогические работники, работающие на ставку не менее 0,75, имеют право на отсрочку от мобилизации. Это преимущественно:

  • работники высших и профессиональных высших учебных заведений;
  • работники научных заведений;
  • работники общеобразовательных школ

Но только при условии, что они заняты по основному месту работы. В то же время преподаватели университетов, не имеющих научной степени, права на отсрочку не имеют.

Как учителям получить отсрочку от мобилизации

Оформление отсрочки от мобилизации для школьного учителя состоит из нескольких последовательных шагов:

  • обратиться в администрацию учебного заведения за справкой от директора школы, подтверждающей работу в этом заведении на постоянной основе и на полную ставку (или не менее 0,75 ставки);
  • получить характеристику педагогической деятельности. Попросите администрацию составить характеристику, в которой будет указана ваша квалификация, стаж работы и вклад в учебный процесс

После получения документов с вашего места работы, следует обратиться в ТЦК со следующим перечнем документов:

  • Паспорт гражданина Украины;
  • Идентификационный код;
  • Военный билет;
  • справка с места работы, где указано, что вы работаете учителем на полную ставку (или не менее 0,75 ставки);
  • Характеристика педагогической деятельности;
  • Диплом по образованию;
  • Заявление на имя главы ТЦК СП с просьбой предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Также в ТЦК могут назначить прохождение медкомиссии для подтверждения состояния здоровья

Заявление и предоставленные документы рассматриваются в ТЦК СП в течение семи дней с момента их подачи. Если комиссия запрашивает дополнительную информацию у госорганов, рассмотрение может быть продлено, и тогда решение будет принято не позднее следующего дня после получения необходимого ответа.

После рассмотрения документов и, при необходимости, медкомиссии, ТЦК СП принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. В случае одобрения учитель сможет получить соответствующий документ, подтверждающий это право. После этого необходимо каждый год или по требованию ТЦК подтверждать право на отсрочку, предоставляя актуальные документы.

Франчук рекомендует хранить копии всех документов, чтобы избежать проблем в будущем. Также важно отслеживать сроки подачи документов и не пропускать их.

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