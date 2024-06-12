Отримання відстрочки після військово-лікарської комісії, чи законна така вимога ТЦК

Процес проходження ВЛК. Фото: "Суспільне Львів"

У територіальних центрах комплектації не мають права направляти на військово-лікарську комісію військовозобов’язаних, які отримали довідку про відстрочку. Це стосується, зокрема, педагогів, які працюють у навчальних закладах.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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ВЛК до рішення комісії про відстрочку неможлива

Коментуючи запит від педагога, який, отримавши на руки довідку про відстрочку, не може оформити її в територіальному центрі комплектування, бо там наголошують, що ця довідка нібито є чинною тільки після проходження ВЛК — Юрій Айвазян назвав цю позицію ТЦК "цікавою".

Він нагадав, що навіть до ухвалення рішення комісії про надання відстрочки ТЦК не має права направляти такого військовогозобов’язаного на проходження комісії — а тільки після рішення про відмову від відстрочки.

Після надання відстрочки ВЛК взагалі не потрібна

Крім того, для тих військовозобов’язаних, які уже мають рішення про відстрочку, ВЛК взагалі не є обов’язковою.

"Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом", — процитував юрист норму, виписану у Постанові Кабміну №560.

Нагадаємо, що після ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні зросла кількість охочих чоловіків віком від 25 років вступити до аспірантури, аби уникнути мобілізації.

Цей факт підтвердила у ефірі Вечір.LIVE і народна депутатка Юлія Гришина.

Також Новини.LIVE наголошували на тому, що навіть звільненим від мобілізації аспірантам треба оновити свої дані у територіальних центрах комплектування.