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Отсрочка только после прохождения ВВК — законными ли являются действия ТЦК

12 июня 2024 17:46
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Артур Кот
Редактор
Получение отсрочки после военно-врачебной комиссии, законно ли такое требование ТЦК
Процесс прохождения ВВК. Фото: "Суспільне Львів"
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

В территориальных центрах комплектации не имеют права направлять на военно-врачебную комиссию военнообязанных, получивших справку об отсрочке. Это касается, в частности, педагогов, работающих в учебных заведениях.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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ВВК до решения комиссии об отсрочке невозможна

Комментируя запрос от педагога, который, получив на руки справку об отсрочке, не может оформить ее в территориальном центре комплектования, потому что там подчеркивают, что эта справка якобы действует только после прохождения ВВК — Юрий Айвазян назвал эту позицию ТЦК "интересной".

Он напомнил, что даже до принятия решения комиссии об отсрочке ТЦК не имеет права направлять такого военного обязанного на прохождение комиссии — а только после решения об отказе от отсрочки.

После предоставления отсрочки ВВК вообще не требуется

Кроме того, для тех военнообязанных, которые уже имеют решение об отсрочке, ВВК вообще не является обязательной.

"Военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не завершился, на медицинское освидетельствование не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту", — процитировал юрист норму, выписанную в постановлении Кабмина №560.

Напомним, что после принятия нового закона о мобилизации в Украине возросло количество желающих мужчин в возрасте от 25 лет поступить в аспирантуру во избежание мобилизации.

Этот факт подтвердила в эфире Вечір.LIVE и народный депутат Юлия Гришина.

Также Новини.LIVE отмечали, что даже освобожденным от мобилизации аспирантам нужно обновить свои данные в территориальных центрах комплектования.

ТЦК и СП
отсрочка
мобилизация
ВВК
учителя

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