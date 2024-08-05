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В ТЦК пояснили, чи можуть силоміць затримувати чоловіків на вулицях

5 серпня 2024 10:18
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Мобілізація 2024 — військовий з ТЦК розповів про силові затримання
Військовий Полтавського ТЦК Олександр Мацько. Фото: скриншот
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Працівники територіальних центрів комплектування не можуть проводити силове затримання військовозобов'язаних чоловіків на вулицях. Проте це можливо у випадку, коли військовозобов'язаний перебуває в розшуку, та в присутності поліцейських.

Про це розповів військовий Полтавського ТЦК СП Олександр Мацько в інтерв'ю "Суспільне.Полтава".

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За словами військового, затримання може проводити тільки поліцейський за вказівкою військкомів, і якщо людина перебуває у розшуку. 

"Людина може тебе послати, розвернутись і піти. Ми нічого не можемо зробити. Затримувати може тільки працівник поліції, я маю право тільки сповістити", — каже Мацько.

Він також додав, що працівники ТЦК можуть затримати військовозобов'язаного, якщо він перебуває в розшуку за порушення військового обліку. Але при цьому мають бути присутні правоохоронці. 

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поліція Україна мобілізація війна в Україні ТЦК та СП затримання

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