Мобилизация 2024 - военный из ТЦК рассказал о силовых задержаниях

Военный Полтавского ТЦК Александр Мацько. Фото: скриншот

Сотрудники территориальных центров комплектования не могут проводить силовое задержание военнообязанных мужчин на улицах. Однако это возможно в случае, когда военнообязанный находится в розыске, и в присутствии полицейских.

Об этом рассказал военный Полтавского ТЦК СП Александр Мацько в интервью "Суспільне. Полтава".

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По словам военного, задержание может производить только полицейский по указанию военных, и если человек находится в розыске.

"Человек может тебя послать, развернуться и уйти. Мы ничего не можем сделать. Задерживать может только работник полиции, я имею право только известить", — говорит Мацько.

Он также добавил, что работники ТЦК могут задержать военнообязанного, если он находится в розыске за нарушение военного учета. Но при этом должны присутствовать правоохранители.