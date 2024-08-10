У Тернополі спіймали на корупції працівника ТЦК СП

Правоохоронці та затриманий працівник ТЦК. Фото: Facebook Сергія Зюбаненка

У Тернополі поліцейські та контррозвідники Служби безпеки України заарештували працівника обласного ТЦК СП. Посадовець за 5 тисяч доларів допомагав військовозобов'язаним уникати мобілізації.

Про це заявив начальник головного управління Національної поліції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

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За його словами, силовики затримали ділка "на гарячому" після отримання ним коштів.

"Маємо чергового фігуранта — працівника ТЦК, який вимагав 5 тисяч доларів від військовозобов’язаних. За таку суму він обіцяв "відмазати" їх від служби в армії та уникнення штрафів за несвоєчасне оновлення облікових даних. Затримали ділка правоохоронці "на гарячому" після отримання ним коштів", — каже Зюбаненко.

Правоохоронці описують вилучені кошти. Джерело: Сергія Зюбаненка

На арешт свого працівника відреагували у Тернопільському ОТЦК СП. Там заявили, що і надалі будуть "протидіяти ганебним проявам корупції та хабарництва" у своїх підпорядкованих підрозділах.

"Ми очищаємося від осіб, які своїми діями дискредитують ЗСУ", — кажуть військкоми.