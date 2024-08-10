В Тернополе поймали на коррупции работника ТЦК СП

Правоохранители и задержанный работник ТЦК. Фото: Facebook Сергея Зюбаненко

В Тернополе полицейские и контрразведчики Службы безопасности Украины арестовали работника областного ТЦК СП. Чиновник за 5 тысяч долларов помогал военнообязанным избегать мобилизации.

Об этом заявил начальник главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

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По его словам, силовики задержали дельца "на горячем" после получения им средств.

"Есть очередной фигурант — работник ТЦК, который требовал 5 тысяч долларов от военнообязанных. За такую сумму он обещал "отмазать" их от службы в армии и избегание штрафов за несвоевременное обновление учетных данных. Задержали дельца правоохранители "на горячем" после получения им" средств", — говорит Зюбаненко.

Правоохранители описывают изъятые средства. Источник: Сергей Зюбаненко

На арест сотрудника отреагировали в Тернопольском ОТЦК СП. Там заявили, что и дальше будут "противодействовать позорным проявлениям коррупции и взяточничества" в своих подчиненных подразделениях.

"Мы очищаемся от лиц, которые своими действиями дискредитируют ВСУ", — говорят военкомы.