Економічне бронювання від мобілізації — в ОП не підтримали ідею

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

В Офісі Президента України не підтримали ідею економічного бронювання від мобілізації. Плановане збільшення податків певною мірою вплинуло на реалізацію.

Про це повідомило джерело в Офісі Президента для "РБК-Україна" у четвер, 30 травня.

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Джерело розповіло, що відмовитись від ідеї було вирішено через те, що Генеральний штаб ЗСУ побоюється, що економічне бронювання не розв'яже проблему з нестачею кадрів. До того ж це може бути сприйнято як офіційний відкуп від мобілізації і лише спричинить негативну реакцію в армії.

"Наразі від ідеї економічного бронювання відмовилися взагалі, тому що категорично проти був Генштаб. Але 5 млрд доларів, які через це не потраплять до бюджету, треба чимось покрити. Думаю, зростання податків частково вирішить цю проблему", — сказав співрозмовник в ОП.

У Генштабі відмовилися коментувати свою позицію щодо економічного бронювання, стверджуючи, що це питання не належить до їхньої компетенції.

Очільник фінансового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що питання бронювання та підвищення податків взагалі не пов'язані між собою.

"Підвищення податків буде в будь-якому разі — іншого джерела немає", — сказав він.

Нагадаємо, економічне бронювання від військового призову призведе до розколу суспільства — так вважає народний депутат Олександр Федієнко. За його словами, таке бронювання несе за собою думку — "багаті відкупились", та додав, що "воювати будуть всі".

Також продовжується активна дискусія щодо рішення про економічне бронювання від мобілізації та пошуку досить складного компромісу. Адже одночасно чоловіків потребують ЗСУ для захисту держави, і так само чоловіки потрібні для професії, де їх замінити неможливо.