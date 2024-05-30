Экономическое бронирование от мобилизации — в ОП не поддержали идею

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

В Офисе Президента Украины не поддержали идею экономического бронирования от мобилизации. Планируемое увеличение налогов в определенной степени повлияло на реализацию.

Об этом сообщил источник в Офисе Президента для "РБК-Украина" в четверг, 30 мая.

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Источник рассказал, что отказаться от идеи было решено из-за того, что Генеральный штаб ВСУ опасается, что экономическое бронирование не решит проблему с нехваткой кадров. К тому же это может быть воспринято как официальный откуп от мобилизации и лишь повлечет негативную реакцию в армии.

"Сейчас от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был Генштаб. Но 5 млрд долларов, которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему", — сказал собеседник в ОП.

В Генштабе отказались комментировать свою позицию по экономическому бронированию, утверждая, что этот вопрос не входит в их компетенцию.

Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что вопросы бронирования и повышения налогов вообще не связаны между собой.

"Повышение налогов будет в любом случае — другого источника нет", — сказал он.

Напомним, экономическое бронирование от военного призыва приведет к расколу общества — так считает народный депутат Александр Федиенко. По его словам, такое бронирование несет за собой мысль — "богатые откупились", и добавил, что "воевать будут все".

Также продолжается активная дискуссия по решению об экономическом бронировании от мобилизации и поиске достаточно сложного компромисса. Ведь одновременно мужчины нуждаются в ВСУ для защиты государства, и так же мужчины нужны для профессий, где их заменить невозможно.