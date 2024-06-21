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В Нікополі жорстоко вбили співробітника ТЦК — що відомо

21 червня 2024 23:23
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Бригадир Софія
редактор
Вбивство працівника ТЦК у Нікополі — подробиці
Вбитий працівник ТЦК. Фото: Юлія Велепа
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У п'ятницю, 14 червня, у Нікополі Дніпропетровської області жорстоко вбили 54-річного працівника ТЦК Валерія Велепу. Чоловік втрутився у бійку, яку він побачив із вікна своєї квартири.

Про це повідомила донька чоловіка в Facebook у п'ятницю, 21 червня.

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Інцидент стався 14 червня, коли Валерій побачив з балкону, як група осіб нападає на сусіднього хлопця. Вирішивши втрутитися, чоловік вийшов з будинку, але його відразу атакували. Нападники жорстоко побили його, завдаючи численні удари ногами по голові, навіть коли він втратив свідомість.

Дочка зазначила, що ніхто з сусідів не допоміг її батькові. Також вона заявила, що зловмисник намагався приховати докази, запакувавши і викинувши речі, що були з ним під час злочину. Крім того, в її повідомленні зазначено, що дружина підозрюваного має високу посаду в поліції.

Медики підтвердили, що Валерій отримав тяжкі травми голови та набряк мозку в результаті цього нападу, що був здійснений з метою вбивства або нанесення важких тілесних ушкодженнь. Нападника вже затримано і утримують під вартою.

Довідка про смерть. Фото: Юлія Велепа
Довідка про смерть. Фото: Юлія Велепа

Раніше у спальному районі Вінниці сталося вбивство. Там 23-річний хлопець відкрив стрілянину по своїй 18-річній дружині та її 19-річній подрузі, а потім застрелився сам.

Також ми писали, що поліцейські затримали 17-річного хлопця, який у Подільському районі Одеської області прирізав ножем 15-річного підлітка, бо хотів закурити, а в того не було цигарок.

вбивство
Україна
Дніпропетровська область
Нікополь
ТЦК та СП
вбивця

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