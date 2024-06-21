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В Никополе жестоко убили сотрудника ТЦК — что известно

21 июня 2024 23:23
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Бригадир София
редактор
Убийство работника ТЦК в Никополе — подробности
Убитый работник ТЦК. Фото: Юлия Велепа
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В пятницу, 14 июня, в Никополе Днепропетровской области жестоко убили 54-летнего работника ТЦК Валерия Велепу. Мужчина вмешался в драку, которую он увидел из окна своей квартиры.

Об этом сообщила дочь мужчины в Facebook в пятницу, 21 июня.

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Убийство работника ТЦК

Инцидент произошел 14 июня, когда Валерий увидел с балкона, как группа лиц нападает на соседского парня. Решив вмешаться, мужчина вышел из дома, но его сразу атаковали. Нападавшие жестоко избили его, нанося многочисленные ушибы ногами по голове, даже когда он потерял сознание.

Дочь отметила, что никто из соседей не помог ее отцу. Также она заявила, что злоумышленник пытался скрыть доказательства, упаковав и выбросив вещи, которые были с ним во время преступления. Кроме того, в ее сообщении отмечено, что супруга подозреваемого имеет высокую должность в полиции.

Медики подтвердили, что Валерий получил тяжелые травмы головы и отек мозга в результате этого нападения, совершенного с целью убийства или нанесения тяжелых телесных повреждений. Нападающий уже задержан и удерживается под стражей.

Справка о смерти. Фото: Юлия Велепа
Справка о смерти. Фото: Юлия Велепа

Ранее в спальном районе Винницы произошло убийство. Там 23-летний парень открыл стрельбу по своей 18-летней жене и ее 19-летней подруге, а затем застрелился сам.

Также мы писали, что полицейские задержали 17-летнего парня, который в Подольском районе Одесской области прирезал ножом 15-летнего подростка, потому что хотел закурить, а у того не было сигарет.

убийство
Украина
Днепропетровская область
Никополь
ТЦК и СП
убийца

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