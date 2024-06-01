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В Чернівецькому ТЦК відреагували на бійку між військовим та цивільним чоловіком

1 червня 2024 20:08
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
В Чернівецькому ТЦК відреагували на бійку між військовим та цивільним чоловіком
Представники ТЦК та військовозобов'язаний. Фото: focus.ua
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

В Чернівецькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на конфлікт, що виник між цивільним і співробітником військомату. Там зазначили, що відносно даного інциденту триває перевірка.

Про це повідомили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП у суботу, 1 червня.

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Конфлікт за участі співробітника ТЦК та СП

"Продовжуються випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, стосовно військовослужбовців", — говориться у повідомленні.

В ТЦК повідомили, що черговий конфлікт виник в Чернівцях, 1 червня, під час якого військовозобов'язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь.

Крім того, нападник ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючі на його бік погрози. На місце події прибули правоохоронні органи.

Розслідування інциденту

"Щодо інциденту триває перевірка з метою з’ясування всіх обставини. За її результатами будуть вжиті всі необхідні організаційні і правові заходи", — повідомили в ТЦК.

Військові також нагадали, що опір чи перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП матимуть наслідки. Порушники нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність.

тцк
Повідомлення Чернівецького ТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова затримали в Одеській області, та інцидент швидко набув розголосу.  Проте за даними самого видання, дії військових щодо нього порушують права громадянина. 

Україна
ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
війна

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