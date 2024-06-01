В Черновицком ТЦК отреагировали на драку между военным и гражданским мужчиной

Представители ТЦК и военнообязанный. Фото: focus.ua

В Черновицком территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на возникший конфликт между гражданским и сотрудником военкомата. Там отметили, что в отношении данного инцидента идет проверка.

Об этом сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП в субботу, 1 июня.

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Конфликт с участием сотрудников ТЦК и СП

"Продолжаются случаи агрессивного поведения уклоняющихся от исполнения воинского долга граждан в отношении военнослужащих", — говорится в сообщении.

В ТЦК сообщили, что очередной конфликт возник в Черновцах, 1 июня, во время которого военнообязанный совершил нападение и ударил представителя ТЦК и СП, чем спровоцировал ответный удар.

Кроме того, нападающий оскорблял честь и достоинство военнослужащего, выражая на его сторону угрозы. На место происшествия прибыли правоохранительные органы.

Расследование инцидента

"Об инциденте продолжается проверка с целью выяснения всех обстоятельств. По ее результатам будут приняты все необходимые организационные и правовые меры", — сообщили в ТЦК.

Военные также напомнили, что сопротивление или препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП будут иметь последствия. Нарушители будут нести административную или уголовную ответственность.

Сообщение от Чернивецкого ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова задержали в Одесской области, и инцидент быстро получил огласку. Однако по данным самого издания, действия военных относительно него нарушают права гражданина.