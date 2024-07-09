Кабмін вдосконалив військовий облік для студентів до 25 років

Студенти у військкоматі. Фото: LB.ua

Кабмін ухвалив постанову, що вдосконалює військовий облік для осіб до 25 років, які вступають до вишів. Деякі категорії студентів зможуть бути зараховані до університетів з відтермінуванням взяття їх на військовий облік до закінчення воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

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Військовий облік для студентів до 25 років

У вівторок, 9 липня, під час засідання Кабінету Міністрів було ухвалено постанову згідно із якою було вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів.

Зокрема, нововведення стосуються осіб віком до 25 років, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або, які виїхали за кордон із ТОТ чи з територій активних бойових дій.

Зарахування таких студентів до українських вишів буде відбуватися з відтермінуванням взяття їх на військовий облік (до закінчення періоду воєнного стану).

"Необхідність таких змін пов’язана з тим, що такі особи об’єктивно не можуть прибути до ТЦК для взяття їх на військовий облік", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українських 18-річних хлопців-заочників, які стоять на обліку призовників і мають приписне посвідчення, не можуть призвати на військову службу без їхньої згоди. Мобілізувати таких громадян можуть лише тоді, коли їм виповниться 25 років.

Також ми повідомляли, за яких умов студенти можуть отримати відстрочку від військового призову під час мобілізації. Зокрема, право на відстрочку мають ті, хто вступив на бюджеті денної або дуальної форми навчання.