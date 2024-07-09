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Правительство утвердило новые правила военного учета для студентов до 25 лет

9 июля 2024 22:58
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Кабмин усовершенствовал военный учет для студентов до 25 лет
Студенты в военкомате. Фото: LB.ua
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Кабмин принял постановление, совершенствующее военный учет для лиц до 25 лет, поступающих в вузы. Некоторые категории студентов могут быть причислены к университетам с отсрочкой взятия их на военный учет до окончания военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

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Военный учет для студентов до 25 лет

Во вторник, 9 июля, во время заседания Кабинета Министров было принято постановление, согласно которому был усовершенствован военный учет лиц до 25 лет, поступающих в вузы.

В частности, нововведения касаются лиц в возрасте до 25 лет, находящихся на временно оккупированных территориях (ВОТ) или выехавших за границу с ВОТ или с территорий активных боевых действий.

Зачисление таких студентов в украинские вузы будет происходить с отсрочкой взятия их на военный учет (до окончания периода военного положения).

"Необходимость таких изменений связана с тем, что такие лица объективно не могут прибыть в ТЦК для взятия их на военный учет" , — говорится в сообщении.

Напомним, украинских 18-летних студентов-заочников, стоящих на учете призывников и имеющих приписное удостоверение, не могут призвать на военную службу без их согласия. Мобилизовать таких граждан могут только тогда, когда им исполнится 25 лет.

Также мы сообщали, при каких условиях студенты могут получить отсрочку военного призыва во время мобилизации. В частности, право на отсрочку имеют те, кто поступил в бюджет дневной или дуальной формы обучения.

Кабинет министров студенты военный учет мобилизация Университет оккупация ТЦК и СП военнообязанные

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