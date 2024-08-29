ВАКС конфіскував квартиру співробітника ТЦК у Вінниці

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

У Вінницькій області Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави квартиру, яка належала керівнику одного з об’єднаних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Квартира у передмісті Вінниці коштує понад 1,9 мільйона гривень.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Facebook у четвер, 29 серпня.

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У керівника ТЦК конфіскували квартиру

Колегія суддів відповідним рішенням задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим згаданого активу.

Раніше було встановлено, що близький родич керівника ТЦК та СП за його дорученням набув актив у вигляді новозбудованої квартири вартістю понад 1,9 млн гривень в передмісті Вінниці.

Прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення цього активу в дохід держави. Суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі.

"Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі. Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту", — говориться у повідомленні САП.