ВАКС конфисковал квартиру сотрудника ТЦК в Виннице

В Виннице суд взыскал в доход государства квартиру руководителя одного из местных ТЦК — подробности
В Винницкой области Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства квартиру, принадлежавшую руководителю одного из объединенных городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Квартира в пригороде Винницы стоит более 1,9 миллиона гривен.
Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила в Facebook в четверг, 29 августа.
У руководителя ТЦК конфисковали квартиру
Коллегия судей соответствующим решением удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным упомянутого актива.
Ранее было установлено, что близкий родственник руководителя ТЦК и СП по его поручению приобрел актив в виде новой квартиры стоимостью более 1,9 млн гривен в пригороде Винницы.
Прокурор обратился в суд с иском о взыскании этого актива в доход государства. Суд согласился с позицией прокурора САП и удовлетворил иск в полном объеме.
"Заслушав доводы сторон, суд согласился с позицией прокурора САП и удовлетворил иск в полном объеме. Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня его полного текста", — говорится в сообщении САП.
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