Розформування ТЦК та створення бригад — у військкоматі заявили, що у них працюють цивільні

Працівники військкомату. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

Із працівників Територіальних центрів комплектування (ТЦК) жодну бригаду створити неможливо, а розпоряджень щодо розформування військкоматів немає.

Про це заявив речник Полтавського ТЦК Роман Істомін на брифінгу у середу, 13 листопада.

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Чому з працівників ТЦК не можна створити бригаду

За словами Істоміна, з працівників військкоматів створити бригади не можна, бо це цивільні особи.

"З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники — це цивільні особи. З них можна створити лише якісь будівельні бригади. В ТЦК є працівники та військовослужбовці", — сказав речник.

Він додав, що стосовно військовослужбовців ТЦК, то розпоряджень щодо їхнього розформування немає.

Раніше народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що у Територіальних центрах комплектування та рекрутингових центрах перебуває до близько 100 тисяч осіб. Якщо розформувати ТЦК, це дозволить поповнити підрозділи Сил оборони України.

Інші народні обранці пропонують розпустити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та сформувати з їхніх працівників понад 10 бригад. А замість ТЦК є ідея створити рекрутингові агентства.