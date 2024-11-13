Расформирование ТЦК и создание бригад — в военкомате заявили, что у них работают гражданские

Работники военкомата. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

Из работников Территориальных центров комплектования (ТЦК) ни одну бригаду создать невозможно, а распоряжений по расформированию военкоматов нет.

Об этом заявил спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин на брифинге в среду, 13 ноября.

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Почему из работников ТЦК нельзя создать бригаду

По словам Истомина, из работников военкоматов создать бригады нельзя, потому что это гражданские лица.

"Из работников ТЦК никакой бригады создать невозможно. Работники — это гражданские лица. Из них можно создать только какие-то строительные бригады. В ТЦК есть работники и военнослужащие", — сказал спикер.

Он добавил, что касаемо военнослужащих ТЦК, то распоряжений по их расформированию нет.

Ранее народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что в Территориальных центрах комплектования и рекрутинговых центрах находится до около 100 тысяч человек. Если расформировать ТЦК — это позволит пополнить подразделения Сил обороны Украины.

Другие народные избранники предлагают распустить территориальные центры комплектования и социальной поддержки и сформировать из их работников более 10 бригад. А вместо ТЦК есть идея создать рекрутинговые агентства.