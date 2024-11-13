Расформирование ТЦК и создание бригад — в военкомате заявили, что у них работают гражданские

В ТЦК отреагировали на предложения по их расформированию
Из работников Территориальных центров комплектования (ТЦК) ни одну бригаду создать невозможно, а распоряжений по расформированию военкоматов нет.
Об этом заявил спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин на брифинге в среду, 13 ноября.
Почему из работников ТЦК нельзя создать бригаду
По словам Истомина, из работников военкоматов создать бригады нельзя, потому что это гражданские лица.
"Из работников ТЦК никакой бригады создать невозможно. Работники — это гражданские лица. Из них можно создать только какие-то строительные бригады. В ТЦК есть работники и военнослужащие", — сказал спикер.
Он добавил, что касаемо военнослужащих ТЦК, то распоряжений по их расформированию нет.
Ранее народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что в Территориальных центрах комплектования и рекрутинговых центрах находится до около 100 тысяч человек. Если расформировать ТЦК — это позволит пополнить подразделения Сил обороны Украины.
Другие народные избранники предлагают распустить территориальные центры комплектования и социальной поддержки и сформировать из их работников более 10 бригад. А вместо ТЦК есть идея создать рекрутинговые агентства.
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