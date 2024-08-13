Де проходити ВЛК, якщо працюєш в іншому місті — відповідь ТЦК

Військово-лікарська комісія. Фото: РБК-Україна

В Україні через воєнний стан продовжується загальна мобілізація. Тому наразі виникає безліч питань стосовно місця проходження ВЛК, особливо коли місце реєстрації відрізняється від місця роботи.

На це питання відповіла офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак в інтерв'ю Главреду.

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Де проходити ВЛК, якщо працюєш в іншому місті

Згідно з її поясненнями, проходження ВЛК має відбуватися за місцем реєстрації. Якщо особа зареєстрована в одному місті, але працює в іншому, вона повинна звернутися до ТЦК за місцем своєї реєстрації для отримання висновку.

Якщо ж призовника затримали на роботі його можуть доставити до місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження медичної комісії. Якщо виявиться, що він не підлягає призову, він зможе пройти військово-лікарську комісію безпосередньо в своєму ТЦК.

Рішення про проходження військово-лікарської комісії ухвалює начальник територіального центру комплектування. Самостійно вибрати місце проходження комісії не дозволяється — це вимагає офіційних підстав і погоджень. Проте призов на військову службу може бути здійснений незалежно від місця перебування на військовому обліку.