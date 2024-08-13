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В ТЦК ответили, где проходить ВВК украинцам, работающим в другом городе

13 августа 2024 00:15
Василий Горенко - Редактор
Где проходить ВЛК, если работаешь в другом городе – ответ ТЦК
Военно-врачебная комиссия. Фото: РБК-Украина
Василий Горенко - Редактор

В Украине из-за военного положения продолжается всеобщая мобилизация. Поэтому возникает множество вопросов относительно места прохождения ВВК, особенно когда место регистрации отличается от места работы.

На этот вопрос ответила офицер сектора мобилизационно оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак в интервью Главреду.

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Согласно ее пояснениям, прохождение ВВК должно происходить по месту регистрации. Если лицо зарегистрировано в одном городе, но работает в другом, оно должно обратиться в ТЦК по месту своей регистрации для получения заключения.

Если же призывника задержали на работе, его могут доставить в местный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения медицинской комиссии. Если окажется, что он не подлежит призыву, он сможет пройти военно-врачебную комиссию непосредственно в своем ТЦК.

Решение о прохождении военно-врачебной комиссии принимает начальник территориального центра комплектования. Самостоятельно выбрать место прохождения комиссии не разрешается — это требует официальных оснований и согласований. Однако призыв на военную службу может быть осуществлен вне зависимости от места нахождения на военном учете.

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