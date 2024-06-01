Мобілізація в Україні — яким військовозобов'язаним жінкам треба пройти ВЛК

Жінки військовослужбовиці. Ілюстративне фото: Телеграм / Міністерство оборони України

Голова Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волков заявив, що під час уточнення облікованих даних не направляються на військово-лікарську комісію низка категорій військовозобов'язаних жінок. Йдеться про тих, хто має відстрочку, кому більш як 55 років та інші. Однак все ж є чатска жінок, які обов'язково повинні пройти ВЛК.

Про це Мирослав Волков розповів в інтерв'ю Телеграфу, опублікованому в четвер, 30 травня.

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Яким військовозобов'язаним жінкам треба пройти ВЛК

"У період обов’язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються ті військовозобов’язані, які мають право на відстрочку від призову, віком старше 55 років, заброньовані та жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ", — пояснив начальник РТЦК.

Таким чином, військовозобов'язані жінки без дійсного військового-облікового документа, або вперше його отримують, повинні пройти ВЛК.

Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня, жінки, що працюють у медичній або фармацевтичній галузі, повинні актуалізувати свої дані у військовому реєстрі.

Також речник Держприкордонслужби Андрій Демченко відповів, чи передбачає новий закон про мобілізацію зміни до правил перетину кордону для військовозобов'язаних жінок.

Додамо, що в Україні планують штрафувати військовозобов'язаних жінок, якщо вони не стануть на військовий облік. Подробиці у випуску Просто Новини.