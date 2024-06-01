Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow У ТЦК розповіли, яким військовозобов'язаним жінкам потрібно обов'язково пройти ВЛК arrow

У ТЦК розповіли, яким військовозобов'язаним жінкам потрібно обов'язково пройти ВЛК

1 червня 2024 03:01
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Мобілізація в Україні — яким військовозобов'язаним жінкам треба пройти ВЛК
Жінки військовослужбовиці. Ілюстративне фото: Телеграм / Міністерство оборони України
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Голова Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волков заявив, що під час уточнення облікованих даних не направляються на військово-лікарську комісію низка категорій військовозобов'язаних жінок. Йдеться про тих, хто має відстрочку, кому більш як 55 років та інші. Однак все ж є чатска жінок, які обов'язково повинні пройти ВЛК.

Про це Мирослав Волков розповів в інтерв'ю Телеграфу, опублікованому в четвер, 30 травня.

Читайте також:

Яким військовозобов'язаним жінкам треба пройти ВЛК

"У період обов’язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються ті військовозобов’язані, які мають право на відстрочку від призову, віком старше 55 років, заброньовані та жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ", — пояснив начальник РТЦК.

Таким чином, військовозобов'язані жінки без дійсного військового-облікового документа, або вперше його отримують, повинні пройти ВЛК.

Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня, жінки, що працюють у медичній або фармацевтичній галузі, повинні актуалізувати свої дані у військовому реєстрі.

Також речник Держприкордонслужби Андрій Демченко відповів, чи передбачає новий закон про мобілізацію зміни до правил перетину кордону для військовозобов'язаних жінок.

Додамо, що в Україні планують штрафувати військовозобов'язаних жінок, якщо вони не стануть на військовий облік. Подробиці у випуску Просто Новини.

жінки
мобілізація
ВЛК
війна в Україні
здоров'я
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера