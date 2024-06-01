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В ТЦК рассказали, каким военнообязанным женщинам нужно обязательно пройти ВВК

1 июня 2024 03:01
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Мобилизация в Украине — каким военнообязанным женщинам нужно пройти ВВК
Женщины военнослужащие. Иллюстративное фото: Телеграмм / Министерство обороны Украины
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Глава Кременчугского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Мирослав Волков заявил, что во время уточнения учтенных данных не направляется на военно-врачебную комиссию ряд категорий военнообязанных женщин. Речь идет о тех, кто имеет отсрочку, кому более 55 лет и другие. Однако все же есть часть женщин, которые обязательно должны пройти ВВК.

Об этом Мирослав Волков рассказал в интервью Телеграфу, опубликованном в четверг, 30 мая.

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Каким военнообязанным женщинам нужно пройти ВВК

"В период обязательного уточнения учетных данных, который длится до 16 июля, на медицинское освидетельствование вообще не направляются те военнообязанные, которые имеют право на отсрочку от призыва, старше 55 лет, забронированные и женщины, имеющие действительный военно-учетный документ", — пояснил начальник РТЦК.

Таким образом, военнообязанные женщины без действительного военно-учетного документа или впервые его получающие должны пройти ВВК.

Напомним, что согласно вступившему в силу 18 мая новому закону о мобилизации женщины, работающие в медицинской или фармацевтической отрасли, должны актуализировать свои данные в военном реестре.

Также спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко ответил, предусматривает ли новый закон о мобилизации изменения в правилах пересечения границы для военнообязанных женщин.

Добавим, что в Украине планируется штрафовать военнообязанных женщин, если они не станут на военный учет. Подробности в выпуске Просто Новини.

женщины
мобилизация
ВВК
война в Украине
здоровье
війна

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