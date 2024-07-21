Мобілізація в Україні — нардепи з Полтавщини не стоять на військовому обліку в ТЦК

Чоловіки у черзі до ТЦК. Фото: Новини.LIVE

На обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) стоять не усі депутати Полтавської обласної ради. Прізвища тих, хто не стоїть на обліку, не називають.

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит Суспільного до обласного ТЦК.

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Зазначається, що на військовому обліку в ТЦК перебуває 35 депутатів обласної ради чоловічої статі із 62.

Загалом же в обласній раді 84 депутати.

А ось народних депутатів Верховної Ради, які представляють у парламенті Полтавську область, на обліку в ТЦК перебуває лише двоє із семи.

З Полтавщини у Раді працюють такі нардепи:

Максим Березін — партія "Слуга Народу"

Андрій Боблях — партія "Слуга Народу"

Костянтин Касай — партія "Слуга Народу"

Олексій Мовчан — партія "Слуга Народу"

Дмитро Нальотов — партія "Слуга Народу"

Юрій Шаповалов — партія "За Майбутнє"

Олег Кулініч — позафракційний

Водночас у ТЦК відмовилися називати прізвища депутатів, які не стоять на військовому обліку.

У Центрі комплектування також наголошують, що з 749 депутатів міських, районних та селищних рад на Полтавщині, які стоять на обліку, було мобілізовано до лав ЗСУ 82 людини. Це майже 11% від загальної кількості.

Нагадаємо, військовозобовʼязані українці, які вчасно не оновили свої дані або свідомо ігнорували цю вимогу, можуть отримати штрафи від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Перевірити наявність виконавчого провадження можна безплатно за допомогою онлайн-сервісів.

Закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня, встановив обов’язок всім військовозобов’язаним актуалізувати свої дані протягом 60 днів. Ця процедура обов’язкова навіть для тих, чиї контактні дані та місце проживання залишилися без змін. За неоновлення даних порушникам загрожує покарання від 17 до 25,5 тисяч гривень.