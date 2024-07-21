Мобилизация в Украине — нардепы из Полтавщины не состоят на военном учете в ТЦК

Мужчины в очереди в ТЦК. Фото: Новини.LIVE

На учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) состоят не все депутаты Полтавского областного совета. Фамилии тех, кто не стоит на учете, не называют.

Об этом говорится в ответе ТЦК на информационный запрос Суспільного.

Читайте также:

Сколько депутатов из Полтавщины состоят на военном учете

На военном учете в ТЦК состоит 35 депутатов областного совета мужского пола из 62.

Всего же в областном совете 84 депутата.

А вот народных депутатов Верховной Рады, представляющих в парламенте Полтавскую область, на учете в ТЦК состоит только двое из семи.

Из Полтавщины в Раде работают следующие нардепы:

Максим Березин — партия "Слуга Народа"

Андрей Боблях — партия "Слуга Народа"

Константин Касай — партия "Слуга Народа"

Алексей Мовчан — партия "Слуга Народа"

Дмитрий Налетов — партия "Слуга Народа"

Юрий Шаповалов — партия "За Будущее"

Олег Кулинич — внефракционный

В то же время в ТЦК отказались называть фамилии депутатов, не стоящих на военном учете.

В Центре комплектования также отмечают, что из 749 депутатов городских, районных и поселковых советов на Полтавщине, стоящих на учете, было мобилизовано в ряды ВСУ 82 человека. Это почти 11% от общего количества.

Напомним, военнообязанные украинцы, своевременно не обновившие свои данные или сознательно игнорировавшие это требование, могут получить штрафы от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Проверить наличие исполнительного производства можно бесплатно с помощью онлайн-сервисов.

Вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации установил обязанность всем военнообязанным актуализировать свои данные в течение 60 дней. Эта процедура обязательна даже для тех, чьи контактные данные и место жительства остались без изменений. За необновление данных нарушителям грозит наказание от 17 до 25,5 тысячи гривен.