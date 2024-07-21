Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow В одной из областей почти половина депутатов не состоят на учете в ТЦК — их фамилии скрывают arrow

В одной из областей почти половина депутатов не состоят на учете в ТЦК — их фамилии скрывают

21 июля 2024 13:57
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — нардепы из Полтавщины не состоят на военном учете в ТЦК
Мужчины в очереди в ТЦК. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

На учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) состоят не все депутаты Полтавского областного совета. Фамилии тех, кто не стоит на учете, не называют.

Об этом говорится в ответе ТЦК на информационный запрос Суспільного.

Читайте также:

Сколько депутатов из Полтавщины состоят на военном учете

На военном учете в ТЦК состоит 35 депутатов областного совета мужского пола из 62.

Всего же в областном совете 84 депутата.

А вот народных депутатов Верховной Рады, представляющих в парламенте Полтавскую область, на учете в ТЦК состоит только двое из семи.

Из Полтавщины в Раде работают следующие нардепы:

  • Максим Березин — партия "Слуга Народа"
  • Андрей Боблях — партия "Слуга Народа"
  • Константин Касай — партия "Слуга Народа"
  • Алексей Мовчан — партия "Слуга Народа"
  • Дмитрий Налетов — партия "Слуга Народа"
  • Юрий Шаповалов — партия "За Будущее"
  • Олег Кулинич — внефракционный

В то же время в ТЦК отказались называть фамилии депутатов, не стоящих на военном учете.

В Центре комплектования также отмечают, что из 749 депутатов городских, районных и поселковых советов на Полтавщине, стоящих на учете, было мобилизовано в ряды ВСУ 82 человека. Это почти 11% от общего количества.

Напомним, военнообязанные украинцы, своевременно не обновившие свои данные или сознательно игнорировавшие это требование, могут получить штрафы от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Проверить наличие исполнительного производства можно бесплатно с помощью онлайн-сервисов.

Вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации установил обязанность всем военнообязанным актуализировать свои данные в течение 60 дней. Эта процедура обязательна даже для тех, чьи контактные данные и место жительства остались без изменений. За необновление данных нарушителям грозит наказание от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Минобороны армия Полтава Полтавская область личные данные мобилизация повестки народные депутаты ТЦК и СП военнообязанные резерв

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ