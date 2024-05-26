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У Міноборони відповіли, чи можуть представники ТЦК забирати водійські права у військовозобов'язаних

26 травня 2024 12:09
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Чи можуть військовозобов'язані залишитися без водійського посвідчення — відповідь Міноборони
Співробітник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Представники Територіальних центрів комплектування не мають права позбавляти військовозобов'язаних водійських прав. Однак, як пояснюють у Міністерстві оборони України, це можливо через суд.

Відповідне роз'яснення опубліковане на сайті Міноборони України.

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Чи можуть військовозобов'язані залишитися без водійського посвідчення — відповідь Міноборони

У відомстві підкреслюють, що при невиконанні обов’язків військовозобов’язаним перед ТЦК та СП останні можуть подати позов до суду з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом. Зокрема, під час мобілізації.

Однак саме рішення про позбавлення водійських прав ухвалює суддя.

Важливо зазначити, що рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню.

До слова, в рамках мобілізації, яка наразі триває в Україні через повномасштабне вторгнення Росії, у військовозобв'язаних можуть вилучити траспортний засіб. Але є певна умова для цього. Авто не повинне бути єдиним транспортним засобом громадянина.

Раніше ми повідомляли, як каратимуть військовозобов'язаних за несвоєчасне оновлення даних.

Нагадаємо, ми писали, як українцям оновити дані в ЦНАП та застосунку Резерв+.

Також ми інформували, що керівники підприємств будуть видавати повістки та забезпечувати прибуття працівників до ТЦК.

Міноборони
суд
штраф
водійське посвідчення
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
права

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