Чи можуть військовозобов'язані залишитися без водійського посвідчення — відповідь Міноборони

Співробітник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

Представники Територіальних центрів комплектування не мають права позбавляти військовозобов'язаних водійських прав. Однак, як пояснюють у Міністерстві оборони України, це можливо через суд.

Відповідне роз'яснення опубліковане на сайті Міноборони України.

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У відомстві підкреслюють, що при невиконанні обов’язків військовозобов’язаним перед ТЦК та СП останні можуть подати позов до суду з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом. Зокрема, під час мобілізації.

Однак саме рішення про позбавлення водійських прав ухвалює суддя.

Важливо зазначити, що рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню.

До слова, в рамках мобілізації, яка наразі триває в Україні через повномасштабне вторгнення Росії, у військовозобв'язаних можуть вилучити траспортний засіб. Але є певна умова для цього. Авто не повинне бути єдиним транспортним засобом громадянина.

Раніше ми повідомляли, як каратимуть військовозобов'язаних за несвоєчасне оновлення даних.

Нагадаємо, ми писали, як українцям оновити дані в ЦНАП та застосунку Резерв+.

Також ми інформували, що керівники підприємств будуть видавати повістки та забезпечувати прибуття працівників до ТЦК.