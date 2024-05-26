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В Минобороны ответили, могут ли представители ТЦК забирать водительские права у военнообязанных

26 мая 2024 12:09
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Могут ли военнообязанные остаться без водительских прав — ответ Минобороны
Сотрудник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Представители Территориальных центров комплектования не вправе лишать военнообязанных водительских прав. Однако, как объясняют в Министерстве обороны Украины, это может быть через суд.

Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте Минобороны Украины.

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Могут ли военнообязанные остаться без водительских прав — ответ Минобороны

В ведомстве подчеркивают, что при неисполнении обязанностей военнообязанных перед ТЦК и СП последние могут подать иск в суд по поводу временного ограничения граждан Украины в праве управления транспортным средством. В частности, во время мобилизации.

Однако само решение о лишении водительских прав принимает судья.

Важно отметить, что решения суда по таким делам подлежат немедленному исполнению.

К слову, в рамках мобилизации, которая продолжается в Украине из-за полномасштабного вторжения России, у военнообязанных могут изъять транспортное средство. Но есть определенное условие для этого. Автомобиль не должен быть единственным транспортным средством гражданина.

Ранее мы сообщали, как будут наказывать военнообязанных за несвоевременное обновление данных.

Напомним, мы писали, как украинцам обновить данные в ЦНАП и приложении Резерв+.

Также мы информировали, что руководители предприятий будут выдавать повестки и обеспечивать прибытие работников в ТЦК.

Минобороны
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водительское удостоверение
мобилизация
ТЦК и СП
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