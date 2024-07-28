Мобілізація в Україні — коли перестануть видавати повістки на вулиці

Вручення повістки чоловіку. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) згодом перестануть видавати повістки військовозобов'язаним на вулиці. Проте це станеться, якщо буде виконано кілька умов.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NewVoice.

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Лазуткін зазначив, що потреба у роздачі повісток на вулиці відпаде, коли усі військовозобов'язані оновлять свої облікові дані у ТЦК, або повідомлять про себе через додаток Резерв+.

"У ТЦК і СП є база. Якщо вони розуміють, куди звертатися до військовозобов'язаного, то, відповідно, їм не треба виходити його шукати. Повірте, вони від цього не отримують задоволення", — сказав він.

Речник Міноборони додав, що багато чоловіків не оновили свої дані, чим порушили вимогу нового закону про мобілізацію.

"Можливо, вони виїхали з тих регіонів, де проходять бойові дії, і не стали на облік у ТЦК. Держава має розуміти, скільки людей можна залучити. Все-таки військовий обов’язок конституційний", — підкреслив представник оборонного відомства.

Лазуткін підкреслив, що мобілізація триває від початку війни, а новий закон, який було прийнято парламентом 18 травня, лише упорядковує базу людей.

"Відбувся такий собі чекін для ТЦК, для того, щоб розуміти, з ким можна працювати далі", — підсумував він.

Раніше, у цьому ж інтерв'ю, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що наразі гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає. Але це можливо, якщо ситуація на фронті зміниться.

Крім того він розповів, що кожен третій мобілізований приєднується до лав Збройних сил України через Центри рекрутингу. Спеціалісти супроводжують людину, яка прийшла підписати контракт, на всіх етапах.