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В Минобороны объяснили, когда ТЦК перестанут выдавать повестки на улицах

28 июля 2024 14:05
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — когда перестанут выдавать повестки на улице
Вручение повестки мужчине. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) перестанут выдавать повестки военнообязанным на улице. Однако это произойдет, если будет выполнено несколько условий.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в интервью NewVoice.

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Лазуткин отметил, что потребность в раздаче повесток на улице отпадет, когда все военнообязанные обновят свои учетные данные в ТЦК или сообщат о себе через приложение "Резерв+".

"У ТЦК и СП есть база. Если они понимают, куда обращаться к военнообязанному, то, соответственно, им не нужно выходить его искать. Поверьте, они от этого не получают удовольствия", — сказал он.

Спикер Минобороны добавил, что многие мужчины не обновили свои данные, чем нарушили требование нового закона о мобилизации.

"Возможно, они уехали из тех регионов, где проходят боевые действия, и не стали на учет в ТЦК. Государство должно понимать, сколько людей можно привлечь. Все-таки военная обязанность конституционна", — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Лазуткин подчеркнул, что мобилизация продолжается с начала войны, а новый закон, принятый парламентом 18 мая, лишь наводит порядок в базе данных.

"Состоялся чекин для ТЦК, для того, чтобы понимать, с кем можно работать дальше", — подытожил он.

Ранее, в этом же интервью, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что в настоящее время острой потребности в снижении мобилизационного возраста нет. Но это может случиться, если ситуация на фронте изменится.

Кроме того, он рассказал, что каждый третий мобилизованный присоединяется к рядам Вооруженных сил Украины через Центры рекрутинга. Специалисты сопровождают человека, пришедшего подписать контракт, на всех этапах.

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